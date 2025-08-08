Srbija

DEO JAGODINE PRIVRMENO BEZ VODE: hitne intervencije

Zorica Gligorijević

08. 08. 2025. u 09:28

JKP “Standard” obaveštava građane da će danas, 8. avgusta, doći do prekida u snabdevanju u nekim delovima grada.

Foto:Z.Gligorijević

Zbog hitnih i neodložnih radova na vodovodnoj mreži u naselju Lipar, Voljavče i Solaris, kao i delu Štipljanskog puta, korisnici će biti isključeni sa vodovodne mreže. Vodosnabdevanje će biti normalizovano nakon završene intervencije. Po završetku intervencije i uspostavljanja vodosnabdevanja može doći do kratkotrajnog zamućenja vode prolaznog karaktera.

