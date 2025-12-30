PATRIJARHU PORFIRIJU NA DAR: Poštanska markica u čast 1700. godišnjice Prvog Vaseljenskog Sabora u Nikeji
PATRIJARH srpski Porfirije primio je danas u Patrijaršijskom dvoru kolekcionarski primerak jubilarne markice povodom 1.700 godina od održavanja Prvog Vaseljenskog Sabora u Nikeji od direktora JP Pošta Srbije Zorana Anđelkovića.
Tokom razgovora sa Anđelkovićem patrijarh je izrazio zadovoljstvo zbog dugogodišnje uspešne saradnje Muzeja Srpske Pravoslavne Crkve i JP Pošta Srbije, posebno zbog zajedničkog rada na pripremi i izdanju poštanske markice povodom velikog jubileja, navodi se u saopštenju SPC.
Prijemu je prisustvovao šef Kabineta patrijarha protojerej Đorđe Stojisavljević.
(Tanjug)
