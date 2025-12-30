STRAŠNA PARTIJA SRBINA: Dušan Miletić zabeležio neverovatan dabl-dabl u pobedi Kluža u Evrokupu

KOŠARKAŠKI Kluža pobedili su Slask sa 94:92 (22:17, 27:34, 21:23, 24:18) u 12. kolu Evrokupa, a sjajnu partiju pružio je Dušan Miletić.

FOTO: ABA liga/Dragana Stjepanovic

Bivši centar Partizana ostvario je neverovatan dabl-dabl od 19 poena i 14 skokova, na sve to dodao je i pet asistencija i najzaslužniji za trijumf tima iz Rumunije.

Dobro je utakmicu počeo domaćin i dobio je prvi period sa 22:17. Ipak, gosti su imali spreman odgovor i uspeli su da naprave preokret do odlaska na odmor - 49:51.

Velika borba nastavila se i u drugom poluvremenu. Ipak, na kraju je Kluž imao više koncentracije u završnici i uspeo je da slavi.

Pored Miletića sjajnu utakmicu za ekipu iz Rumunije odigrao je Doron Rasel koji je brojao do 30. Na drugoj strani najviše se istakao Jusuf Sanon sa 17, dok je Stefan Đorđević postigao 16.

Kluž u A grupi Evrokupa ima učinak 7-5, Slask je na 4-8.

