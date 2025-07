IZLOŽBA „MALI FORMAT ULUPUDS-a 2025“: Do petka u paraćinskom Kulturnom centru (FOTO)

OVOGODIŠNjE izdanje tradicionalne izložbe „Mali format“ Slikarsko-grafičke sekcije Udruženja likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Srbije (ULUPUDS) još samo dva dana – do petka 18. jula – biće postavljeno u Kulturnom centru u Paraćinu.

Foto: Z. Rašić

U pitanju je putujuća izložba koja je 12. juna bila otvorena u galeriji Centra za kulturu u Staroj Pazovi, odakle je 4. jula premeštena u paraćinski Kulturni centar.

Postavka sadrži 31 rad objedinjen specifičnom formom unapred zadatog malog formata, što samo po sebi usmerava autore na poseban način razmišljanja i stvaranja, uz mogućnost korišćenja različitih tehnika.

Za razliku od prethodnih godina izložba ovog puta nije takmičarska, pa posetioci ne glasaju za delo koje im se najviše dopada.

Foto: Z. Rašić

Bez obzira na to što je ocenjivanje izostalo, ljubitelji slikarstva i grafike koji nisu stigli da pogledaju postavku u Paraćinu mogu to da učine do petka.