NASTAVLJA SE SERIJA "LISICA": Na strani domaćina i međusobni susreti
LESTER dočekuje VBA u jednom od derbija Čempionšipa.
Vest Brom je izgubio devet gostujućih ligaških utakmica zaredom i mogao bi da se muči da prekine taj niz - najgori za ekipu sa Hotornsa još od davne 1973. godine - protiv Lestera koji ima tri pobede u poslednjih pet domaćih utakmica.
"Lisice" su u seriji od 11 utakmica na kojima je došlo više od dva i po gola, dok je isti slučaj bio u pet od poslednjih osam utakmica Vest Broma.
Samo jedna od poslednjih 12 utakmica Lestera nije došla "oba tima daju gol" i to je bilo u porazu od 3:0 na gostovanju Sautemptonu.
Kad je o međusobnim susretima reč tu u poslednje vreme dominira Lester sa pet poeda i dva remija na poslednjih sedam utakmica od kojih je svaka došla 2+ na kraju.
NAŠ TIP: 1X&2+ (kvota 2,02)
