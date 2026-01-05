KINA AMERICI: Hitno oslobodite Madura! Oglasio se i Si Đinping

KINESKI predsednik Si Đinping izjavio je da se svet nalazi u periodu „nestabilnosti i promena“ i upozorio da „jednostrane i nasilničke akcije ozbiljno narušavaju međunarodni poredak“, prenela je kineska državna televizija CCTV.

Foto: Szilard Koszticsak/MTI via AP

Ne pominjući direktno Sjedinjene Američke Države niti Venecuelu, Si je poručio da bi „sve zemlje trebalo da poštuju razvojne puteve koje su narodi drugih država samostalno izabrali“, navodi CCTV.

On je dodao da se države moraju „pridržavati međunarodnog prava, kao i ciljeva i principa Povelje Ujedinjenih nacija“, naglasivši da bi „velike sile, posebno, trebalo da budu primer u tome“.

"Hitno oslobodite Madura"

Ministarstvo spoljnih poslova Kine pozvalo je danas na hitno oslobađanje predsednika Venecuele Nikolasa Madura nakon američkih napada na Karakas i dodalo da ta zemlja ostaje pouzdan prijatelj Latinske Amerike i da podržava suverenitet, bezbednost i teritorijalni integritet zemalja tog regiona.

Portparol kineskog ministarstva Lin Džijan izjavio je na redovnoj konferenciji za novinare da je Kina duboko zabrinuta zbog hapšenja Madura i njegove supruge i da pažljivo prati bezbednosnu situaciju.

On je, navodi se na zvaničnom sajtu kineskog ministarstva, dodao da je Kina održavala pozitivnu komunikaciju i saradnju sa venecuelanskom vladom.

- Kina je šokirana upotrebom sile protiv suverene države i predsednika Venecuele i snažno osuđuje ovaj postupak - rekao je Lin.

Portparol kineskog ministarstva istakao je i da američke akcije ozbiljno krše međunarodno pravo, ugrožavaju suverenitet Venecuele i prete miru i bezbednosti u Latinskoj Americi i Karibima.

- Kina je čvrsto protiv ovakve hegemonije i poziva SAD da poštuju međunarodno pravo i Povelju UN, da odmah oslobode predsednika Madura i njegovu suprugu i reše problem dijalogom - navodi se na sajtu Ministarstva.

Kinesko ministarstvo je istaklo da će, bez obzira na promene međunarodne situacije, Kina ostati pouzdan prijatelj zemalja Latinske Amerike, da zadržava stabilnu i doslednu politiku prema tom regionu i da se zalaže za nemešanje u unutrašnje poslove drugih država.

Kina je, takođe, kako se navodi, spremna da podrži zemlje Latinske Amerike u pitanjima suvereniteta, bezbednosti i teritorijalnog integriteta, i podržava vanredni sastanak Saveta bezbednosti UN zbog američkih napada.

SAD su u subotu, oko 2.00 sata posle ponoći po lokalnom vremenu, u vojnoj akciji u Karakasu uhapsile Madura i njegovu suprugu Siliju Flores, koji su sprovedeni u Gradsku pritvorsku jedinicu u Njujorku, gde će im se suditi po optužnici za krijumčarenje narkotika.