ŠESTODNEVNA OBUSTAVA SAOBRAĆAJA: Radovi na izgradnji kanalizacione mreže

Na putnom pravcu kroz Donju Jajinu doći će do šestodnevne obustave saobraćaja zbog radova na izgradnji i dogradnji fekalne kanalizacacione mreže.

foto: I.Mitić

Do obustave saobraćaja doći će u periodu od srede 18. do utorka 24. juna, od sedam do 17 časova, i to na delu Ulice Cara Lazara, od raskrsnice sa Ulicom Miloša Obilića do izlaza iz Donje Jajine.

Radovi se izvode u okviru projekta ORIO kojim je predviđena izgradnja i dogradnja kanalizacione mreže u 16 naseljenih mesta na teritoriji grada.