NA PERJU JOŠ IMAJU TRAGOVE LEPKA: Nelegalan poligon za hvatanje ptica pevačica u Pukovcu kod Doljevca

U ATARU sela Pukovac u opštini Doljevac, ornitolozi Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije (DZPPS), otkrili su nelegalan poligon za hvatanje ptica pevačica lepljivim mamcima, sa desetak namenski postavljenih klopki.

FOTO:DZPPS Ištvan Balog Kornelija Karajović

Zahvaljujući brzoj i odlučnoj reakciji inspektora MUP, Jedinice za suzbijanje ekološkog kriminala, počinioci su, kako ističu u DZPPS, privedeni i protiv njih su podnete krivične prijave.

Kod počinioca je pronađeno više od 30 jedinki češljugara i konopljarki koje su uhvaćene u prirodi i koje su još uvek na svom perju imale tragove lepka. U dvorištima su imali i aktivne klopke za hvatanje ptica, u narodu poznate kao "kapani".

Kada je sa ptica skinut lepak, posle pregleda stručnjaka Zavoda za zaštitu prirode Srbije, puštene su nazad u prirodu.

- Hvatanje ptica pevačica je rasprostranjeno širom Srbije, prema prikupljenim podacima, godišnje se uhvati skoro 100.000 ptica, što je izuzetno štetno po populaciju ptica pevačica - ističe Slobodan marković, ornitolog DZPPS. - Hvatanje lepkom je nekako karakteristično za sam jug naše zemlje, što je i najokrutniji način hvatanja ptica, jer jako često dolazi do trajnih povreda uhvaćenih jedinki.

Jedan od primarnih razloga za ovakvo hvatanje ptica, kako predočavaju u DZPPS, jesu trgovina i materijalna dobit, iako su cene jedinki uhvaćenih ptica niske i najčešće se kreću u rasponu od nekoliko stotina dinara. Najugroženije su obično strogo zaštićene vrste ptica iz porodice zeba, među njima najčešće češljugari, konopljarke, čišci, zimovke i zebe.

Namenski sajt - "Poslednji let" KAKO bi smanjio slučajeve nezakonitog hvatanja ptica i olakšao građanima da to otkriju, DZPPS je pokrenuo i namenski sajt "Poslednji let" na kojem se može saznati više o različitim načinima stradanja ptica i da se prijave slučajevi.

Hvatanje strogo zaštićenih divljih ptica zarad držanja u kavezima i nezakonite prodaje je, upozoravaju u DZPPS, krivično delo za koje preti kazna zatvora do tri godine, dok prema Pravilniku o odštetnom cenovniku za utvrđivanje visine naknade štete prouzrokovane nedozvoljenom radnjom u odnosu na strogo zaštićene i zaštićene divlje vrste, kazne za hvatanje ptica pevačica, i to iz porodica zeba, iznosi do 30.000 dinara po jedinki.

- Poslednjih godina smo svedoci sve češćeg procesuiranja ovakvih slučajeva i verujemo da će ovakva efikasnost Jedinice za suzbijanje ekološkog kriminala doprineti da intenzitet ovih nelegalnih aktivnosti polako opada - zaključuje Marković.