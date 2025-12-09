HRVAT NEĆE NA ZVEZDU! Katastrofalne vesti za Šturm pred meč sa šampionom Srbije
Fudbaleri Crvene zvezde gostuju Šturmu u Gracu u čevrtak od 18.45 u utakmici šestog kola Lige Evrope.
Dvostruki uzastopni šampion Austrije napravio je sjajnu uvertiru jer je na Merkur areni pobedio gradskog rivala GAK sa 2:1.
Ipak, crno-beli su dobili lošu vest pošto je napadač Leon Grgić zbog povrede napustio teren u 63. minutu i iznet je na nosilima.
Protivnik bivšeg prvaka Evrope i sveta zvanično je objavio da se radi o kidanju prednjih ukrštenih ligamenata.
U prevodu 19-godišnji napadač koji je rođen u Austriji i dete je Šturma je nažalost završio sezonu.
Zanimljivo da je pomenuti mladić odlučio da nastupa za Hrvatsku što mu je i odobreno pre par meseci od strane FIFA.
