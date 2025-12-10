Tip fudbal

NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za sredu

В.М.

10. 12. 2025. u 07:20

REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.

FOTO: Tanjug/AP/Peter Dejong

Sreda

21.00 Real Madrid - Mančester siti |1-3&||1-3 (1,85)

21.00 Atletik Bilbao - PSŽ 2 (1,67)
21.00 Benfika - Napoli |0-1&||0-3 (1,42)

Ukupna kvota: 4,39

Real i Siti uvek igraju kvalitetne, zanimljive mečeve, često su puni golova i jedan takav očekujemo večeras na "Santijago Bernabeu".

PSŽ je kvalitetniji daleko od Bilbaa koji se muči ove godine u Ligi šampiona, a i pobedom bi Parižani gotovo sigurno obezbedili mesto u osmini finala takmičenja.

Benfika i Napoli imaju defanzivno orijentisane trenere, nisu napadački raspoloženi u Ligi šampiona, bodovi su potrebni i jednima i drugima i verujemo da ćemo gledati dosta tvrd meč u Lisabonu.

