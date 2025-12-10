ZVEZDAŠI SU ZGROŽENI! Bruka i sramota Austrijanaca kakva se ne pamti

CRVENA zvezda je bivši prvak Evrope, klub sa velikim pedigrem i ogromnom armijom navijača, godina poseban i karakterističan u Evropi. Ali...

FOTO: FK Crvena zvezda

Austrijanci kao da su pali sa marsa pred sutrašnji meč Šturma i Crvene zvezde koji ne programu od 18.45 u Gracu.

Naime, tamošnji sajt "nine.com.au" najavio je ovaj duel na način koji je zgrozio navijače šampiona Srbije. Umesto grba Crvene zvezde iz Beograda, na ovom sajtu je korišćen grb kluba istim imenom iz Pariza - Crvena zvezda.

Ova greška može ukazivati na nedovoljno poznavanje evropskog fudbala i razlike između timova sa sličnim imenima, ali svakako da je velika bruja jer se radi o ekipi koja je bila šampion Evrope.

Austrijanci omašili Zvezdin grb pic.twitter.com/HCCcvlLIdr — sportnadlanu (@klikclick191174) December 10, 2025

Inače, u Austriji vlada veliko interesovanje za meč u Gracu. Navijači oba kluba spremni su da podrže svoje timove, a očekuje se da će stadion biti ispunjen do poslednjeg mesta, a i na terenu veliki ulog za eventualno proleće u Evropi.

