SVEČANO OTVORENE NOVA ZGRADA MZ I OBNOVLJENA SALU SOKOLSKOG DRUŠTVA Futogu po zasluzi

Zdravko Grumić

09. 12. 2025. u 16:29

GRADONAČELNIK Novog Sada Žarko Mićin - povodom svečanog otvaranja nove zgrade MZ i savremeno opremljene gimnastičke sale Sokolskog društva, što su investicije ukupne vrednosti 173,5 miliona - posetio je prigradsko naselje Futog.

СВЕЧАНО ОТВОРЕНЕ НОВА ЗГРАДА МЗ И ОБНОВЉЕНА САЛУ СОКОЛСКОГ ДРУШТВА Футогу по заслузи

- Ovo mesto, zbog tradicije i vrednih ljudi koji neguju zajedništvo, zaslužuje punu podršku naše lokalne samouprave. Radovi su ovde trajali dve godine, a mi smo na teritoriji Futoga već realizovali brojna kapitalna ulaganja, značajna za kvalitet života stanovnika. Podsećam na izgradnju Doma kulture, uređenje infrastrukture stambenog bloka za izbegle, adaptaciju i dogradnju Prihvatilišta za odrasle i stare osobe. Takođe, izgrađeni su biciklistička staza od Novog Sada do Begeča i vatrogasni objekat, a nedavno je završen i sportski kompleks sa dva bazena i brojnim terenima. Ništa manje nije važna ni rekonstrukcija ovdašnje crpne stanice, uz brojne investicije u putnu i komunalnu infrastrukturu - naglasio je Žarko Mićin.

Prvi čovek Novog Sada kaže i da je pre nekoliko sedmica završena dogradnja zgrade OŠ "Desanka Maksimović", sa novom fiskulturnom salom za 700 đaka, i naglasio da je u toku postupak javne nabavke za izgradnju vodovodne mreže u Proleterskoj ulici, vredne 14 miliona.

Ukupno, u periodu od 2012. do 2024, u privredu Futoga uloženo je više od 673 miliona dinara.


 

