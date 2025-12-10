Fudbal

AL’ BOLJE TI NEGO… Bivši kapiten Zvezde žestoko pecnuo navijače Partizana

10. 12. 2025. u 09:30

Fudbaleri Crvene zvezde u četvrtak (18.45, Arena premijum 1, RTS 1) igraju utakmicu šestog kola Lige Evrope protiv Šturma u Gracu.

FOTO: M. Vukadinović

Imaće crveno-beli a specijalnu podršku na utakmici protiv Austrijanaca pošto će se na tribinama "Merkur arene" naći bivši kapiten - Aleksandar Dragović.

Ekipa Zvezdine televizije posetila je pred utakmicu bivšeg kapitena Aleksandru Dragoviću u Beču.  Pitali su ga koja pesma ga najviše asocira na "Marakanu", a on je izabrao stihove:

- Al’ bolje ti, nego… - nije Dragovović završio stihove navijačke pesme kojom "delije" provociraju najvećeg rivala, a koji glase "Al’ bolje ti, nego glupi "grobari", lepše tebi stoje pehari, jer ti si jedini klub veliki u Srbiji“.

To nije sve, dobio je pismo od Marka Arnautovića sa kojim je godinama igrao u  reprezentaciji Austrije. Njegov bivši kolega iz nacionalnog tima mu je poslao dirljivu poruku.

- Drago, Zvezda dolazi u Austriju. Očekujem da ćeš biti tu, da joj pružiš podršku jer i sam znaš koliko nam značiš" , poručio je Arnautović.

Dragović je kao iz topa isplaio:

- Dolazim.

