AL’ BOLJE TI NEGO… Bivši kapiten Zvezde žestoko pecnuo navijače Partizana
Fudbaleri Crvene zvezde u četvrtak (18.45, Arena premijum 1, RTS 1) igraju utakmicu šestog kola Lige Evrope protiv Šturma u Gracu.
Imaće crveno-beli a specijalnu podršku na utakmici protiv Austrijanaca pošto će se na tribinama "Merkur arene" naći bivši kapiten - Aleksandar Dragović.
Ekipa Zvezdine televizije posetila je pred utakmicu bivšeg kapitena Aleksandru Dragoviću u Beču. Pitali su ga koja pesma ga najviše asocira na "Marakanu", a on je izabrao stihove:
- Al’ bolje ti, nego… - nije Dragovović završio stihove navijačke pesme kojom "delije" provociraju najvećeg rivala, a koji glase "Al’ bolje ti, nego glupi "grobari", lepše tebi stoje pehari, jer ti si jedini klub veliki u Srbiji“.
To nije sve, dobio je pismo od Marka Arnautovića sa kojim je godinama igrao u reprezentaciji Austrije. Njegov bivši kolega iz nacionalnog tima mu je poslao dirljivu poruku.
- Drago, Zvezda dolazi u Austriju. Očekujem da ćeš biti tu, da joj pružiš podršku jer i sam znaš koliko nam značiš" , poručio je Arnautović.
Dragović je kao iz topa isplaio:
- Dolazim.
