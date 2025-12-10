AL’ BOLJE TI NEGO… Bivši kapiten Zvezde žestoko pecnuo navijače Partizana

Fudbaleri Crvene zvezde u četvrtak (18.45, Arena premijum 1, RTS 1) igraju utakmicu šestog kola Lige Evrope protiv Šturma u Gracu.

FOTO: M. Vukadinović

Imaće crveno-beli a specijalnu podršku na utakmici protiv Austrijanaca pošto će se na tribinama "Merkur arene" naći bivši kapiten - Aleksandar Dragović.

Ekipa Zvezdine televizije posetila je pred utakmicu bivšeg kapitena Aleksandru Dragoviću u Beču. Pitali su ga koja pesma ga najviše asocira na "Marakanu", a on je izabrao stihove:

- Al’ bolje ti, nego… - nije Dragovović završio stihove navijačke pesme kojom "delije" provociraju najvećeg rivala, a koji glase "Al’ bolje ti, nego glupi "grobari", lepše tebi stoje pehari, jer ti si jedini klub veliki u Srbiji“.

To nije sve, dobio je pismo od Marka Arnautovića sa kojim je godinama igrao u reprezentaciji Austrije. Njegov bivši kolega iz nacionalnog tima mu je poslao dirljivu poruku.

- Drago, Zvezda dolazi u Austriju. Očekujem da ćeš biti tu, da joj pružiš podršku jer i sam znaš koliko nam značiš" , poručio je Arnautović.

@crvenazvezdafk Arnautovićevo pismo je dugo putovalo do Beča, ali je stiglo do Dragovića na vreme - bivši kapiten je spreman da bodri crveno-bele u Gracu! Šturm - Crvena zvezda, četvrtak u 18:45. 🔴⚪️ Dragović has received Arnautović’s letter and is ready to cheer on the Red-Whites in Graz! Sturm vs. Crvena zvezda, Thursday at 18:45. #zvezda #zvezdaježivot #crvenazvezda ♬ original sound - FK Crvena zvezda

Dragović je kao iz topa isplaio:

- Dolazim.

