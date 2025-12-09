GRAD PRIHODOVAO OKO 26,3 MILIONA: Prodati lokali na leskovačkoj pijaci

Prodajom četiri od 12 novosagrađenih lokala na leskovačkoj Zelenoj pijaci, u Ulici kralja Petra Prvog, leskovačka lokalna samouprava je prihodovala nešto više od 26,3 miliona dinara.

Foto I. Mitić

Učesnici licitacije su iskazali interesovanje za četiri poslovna prostora, dok je na oglas, koji je bio otvoren mesec dana, prispelo pet prijava.

Tri lokala, od po 23 metra kvadratna, prodata su po početnoj ceni nešto većoj od 6,4 miliona, a četvrti, iste kvadrature, za licitirani iznos od oko sedam miliona dinara.

Za preostalih osam lokala nije bilo zainteresovanih kupaca. Oni će biti ponuđeni na novoj licitaciji, a njihova početna cena neće biti promenjena.