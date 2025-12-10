ODED KATAŠ DOBIO POVERNJE A SADA I POJAČANJE: Makabi sa novim centrom napada Partizan

Zek Hankins je novi centar Makabija iz Tel Aviva, a parafirao je saradnju do kraja sezone.

EuroleagueTV

Hankins je karijeru počeo u Nimburku, a u Izrael je prvi put stigao 2020, kad je zaigrao za Makabi Rišon. Sada se ponovo vraća u Izrael iz španske Granade.

Makabi će sa novim centrom igrati protiv Partizana. Taj meč je na programu 26. decembra.

