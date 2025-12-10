Košarka

ODED KATAŠ DOBIO POVERNJE A SADA I POJAČANJE: Makabi sa novim centrom napada Partizan

Filip Milošević

10. 12. 2025. u 11:53

Zek Hankins je novi centar Makabija iz Tel Aviva, a parafirao je saradnju do kraja sezone.

ОДЕД КАТАШ ДОБИО ПОВЕРЊЕ А САДА И ПОЈАЧАЊЕ: Макаби са новим центром напада Партизан

EuroleagueTV

Hankins je karijeru počeo u Nimburku, a u Izrael je prvi put stigao 2020, kad je zaigrao za Makabi Rišon. Sada se ponovo vraća u Izrael iz španske Granade.

Makabi će sa novim centrom igrati protiv Partizana. Taj meč je na programu 26. decembra.

Bonus video:  Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Završio glumu, pa radio na mešalici, rat ga udaljio od ljubavi - životni put Jova Maksića
Poznati

0 0

Završio glumu, pa radio na mešalici, rat ga udaljio od ljubavi - životni put Jova Maksića

DETINjSTVO glumca Jova Maksića oblikovalo se u maloj seoskoj sredini podno Dinare, u selu Plavno kod Knina, gde je porodica živela zbog očevog svešteničkog službovanja. Rani period života opisuje kao vreme potpune slobode i radosti, kada je gotovo čitavo selo bilo prostor za igru i maštarije. U takvoj atmosferi formirala se njegova emotivna struktura — vezanost za zajednicu, toplina porodičnih odnosa i zahvalnost za jednostavne stvari.

07. 12. 2025. u 11:41

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

PRAZNIK U VRANJU: Mali sajam sporta okupio 37 klubova
Ostali sportovi

0 0

PRAZNIK U VRANJU: Mali sajam sporta okupio 37 klubova

U Sportskoj hali u Vranju svečano je održan Mali sajam sporta. Devetu ovogodišnju manifestaciju organizuje Ministarstvo sporta, Sportski savez Srbije i Savez za sport grada Vranja. Ovoga puta učestvovalo je 37 klubova sa teritorije grada Vranja, preko 1500 osnovaca i oko 100 predškolaca.

10. 12. 2025. u 15:48

Politika
Tenis
Fudbal
Ćerka Luke Modrića više liči na Luku Modrića - od Luke Modrića (FOTO)

Ćerka Luke Modrića više liči na Luku Modrića - od Luke Modrića (FOTO)