ODED KATAŠ DOBIO POVERNJE A SADA I POJAČANJE: Makabi sa novim centrom napada Partizan
Zek Hankins je novi centar Makabija iz Tel Aviva, a parafirao je saradnju do kraja sezone.
Hankins je karijeru počeo u Nimburku, a u Izrael je prvi put stigao 2020, kad je zaigrao za Makabi Rišon. Sada se ponovo vraća u Izrael iz španske Granade.
Makabi će sa novim centrom igrati protiv Partizana. Taj meč je na programu 26. decembra.
