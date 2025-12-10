MAJLAT UŠAO U PRAZNU SUDNICU: Zagorkin kandidat bez podrške u Beogradu (VIDEO)
KANDIDAT za izbornog člana Visokog saveta tužilaštva (VST) iz reda javnih tužilaca Boris Majlat, kako saznajemo, izvisio je danas na predstavljanju svog programa, jer mu je na promociju došlo samo dvoje tužilaca od preko 100 tužilaca beogradske apelacije.
Naime, od svih tužilaca Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, Javnog tužilaštva za organizovani kriminal, tužilaca iz Pančeva, Smedereva i Valjeva, na predstavljanje Majlatovog programa u sedištu beogradskog Apelacionog tužilaštva došla su dva tužioca, i to bliskih Majlatu.
Novinarima je sa druge strane bilo onemogućeno da prisustvuju predstavljanju Majlatovog programa, jer je tražio od obezbeđenja da im ne dozvoli ulaz.
Majlat je jedan od kandidata za predstavnika viših javnih tužilaštva u VST.
Javnosti je poznat kao tužilac blizak Vrhovnoj tužiteljki Zagorki Dolovac koji postupa po njenim nalozima i donedavno je bio tužilac za visokotehnološki kriminal koji je odbijao da procesuira očigldno širenje lažnih vesti i izazivanje panike među građanima preko društvenih mreža poput izmišljenog slučaja "zvučni top" i drugih.
Preporučujemo
DOLOVAC OBMANULA JAVNOST U SRBIJI? Sajt Eurojust-a ne potvrđuje njena haška saopštenja
06. 12. 2025. u 14:44
VELIKO UPOZORENjE VUČIĆA: Za godinu i po dana suočićemo se sa velikim ratom, niko više ne želi da sluša drugu stranu
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas, na forumu "GLOBSEC BELTALKS: Beogradski ekonomski razgovori", da više nema racionalnosti u međunarodnoj politici i da se uskoro sprema veliki sukob.
09. 12. 2025. u 20:57
NOVO REŠENjE ZA UKRAJINU: Evropa pravi plan u slučaju da se SAD povuku iz konflikta
EVROPSKE diplomate pripremaju scenario podrške Ukrajini u slučaju povlačenja SAD iz konflikta, prenosi Blumberg, pozivajući se na izvore.
07. 12. 2025. u 13:19
Završio glumu, pa radio na mešalici, rat ga udaljio od ljubavi - životni put Jova Maksića
DETINjSTVO glumca Jova Maksića oblikovalo se u maloj seoskoj sredini podno Dinare, u selu Plavno kod Knina, gde je porodica živela zbog očevog svešteničkog službovanja. Rani period života opisuje kao vreme potpune slobode i radosti, kada je gotovo čitavo selo bilo prostor za igru i maštarije. U takvoj atmosferi formirala se njegova emotivna struktura — vezanost za zajednicu, toplina porodičnih odnosa i zahvalnost za jednostavne stvari.
07. 12. 2025. u 11:41
Komentari (0)