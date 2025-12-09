U VLAJKOVCU KRAJ VRŠCA UNAPREĐUJU USLOVE ŽIVOTA ZA SVAKOG OD OKO 900 STANOVNIKA: Samodoprinos "podiže" selo
OD 2016, kada je na referendumu izglasano da se uvede mesni samodoprinos, vršačko selo Vlajkovac, sa oko 900 stanovnika, doživelo je istinski preporod.
Sredstvima koja se odvajaju od zarada meštana urađeno je mnogo infrastrukturnih projekata, a trenutno su u toku rekonstrukcija platoa ispred Rumunske pravoslavne crkve, kao i izgradnja dva velika parkinga u centru sela, za šta je novac prikupljan tokom minule četiri godine.
Dvorac
U VLAJKOVCU se nalazi i najlepši dvorac u ovom delu Banata, koji duže od 165 godina stoji uz put Vršac-Beograd i nažalost je u prilično lošem stanju. Nadležni, ipak, nisu odustali od njega, pa Zavod za zaštitu spomenika kulture iz Pančeva priprema revitalizaciju, da bi ga pripremili za davanje u zakup nekom od potencijalnih investitora...
- Prateći potrebe meštana, racionalnim korišćenjem sredstava samodoprinosa, dosad smo uspeli da u svakom delu sela rešimo neki od nagomilanih problema. Tako smo asfaltirali više ulica, kao i put do seoskog groblja koje je dobilo novu ogradu i rasvetu. Rekonstruisano je i fudbalsko igralište, u centru je uređena pešačka staza, a renoviran je i prostor u Domu kulture koji mahom koriste penzioneri - nabraja Safet Tihić, dugogodišnji predsednik Saveta MZ.
Zahvaljujući ovim ulaganjima, Vlajkovac je danas jedno od najlepših i najuređenijih sela u okolini Vršca, a uskoro bi mogao da postane i ozbiljan turistički centar, imajući u vidu da kraj njega protiče kanal Dunav - Tisa - Dunav.
- Postoji veliki potencijal za nautički, lovni i ribolovni turizam, što može doprineti i promociji čitavog okruga - kaže Slaviša Maksimović, član vršačkog Gradskog veća zadužen za ruralni razvoj, podsećajući da je na kanalu kod Vlajkovca izgrađena prva platforma za sportski ribolov namenjena osobama sa invaliditetom u čitavoj Srbiji.
