U VLAJKOVCU KRAJ VRŠCA UNAPREĐUJU USLOVE ŽIVOTA ZA SVAKOG OD OKO 900 STANOVNIKA: Samodoprinos "podiže" selo

OD 2016, kada je na referendumu izglasano da se uvede mesni samodoprinos, vršačko selo Vlajkovac, sa oko 900 stanovnika, doživelo je istinski preporod.

Foto: J.J.Baljak

Sredstvima koja se odvajaju od zarada meštana urađeno je mnogo infrastrukturnih projekata, a trenutno su u toku rekonstrukcija platoa ispred Rumunske pravoslavne crkve, kao i izgradnja dva velika parkinga u centru sela, za šta je novac prikupljan tokom minule četiri godine.

Dvorac U VLAJKOVCU se nalazi i najlepši dvorac u ovom delu Banata, koji duže od 165 godina stoji uz put Vršac-Beograd i nažalost je u prilično lošem stanju. Nadležni, ipak, nisu odustali od njega, pa Zavod za zaštitu spomenika kulture iz Pančeva priprema revitalizaciju, da bi ga pripremili za davanje u zakup nekom od potencijalnih investitora...

- Prateći potrebe meštana, racionalnim korišćenjem sredstava samodoprinosa, dosad smo uspeli da u svakom delu sela rešimo neki od nagomilanih problema. Tako smo asfaltirali više ulica, kao i put do seoskog groblja koje je dobilo novu ogradu i rasvetu. Rekonstruisano je i fudbalsko igralište, u centru je uređena pešačka staza, a renoviran je i prostor u Domu kulture koji mahom koriste penzioneri - nabraja Safet Tihić, dugogodišnji predsednik Saveta MZ.

Zahvaljujući ovim ulaganjima, Vlajkovac je danas jedno od najlepših i najuređenijih sela u okolini Vršca, a uskoro bi mogao da postane i ozbiljan turistički centar, imajući u vidu da kraj njega protiče kanal Dunav - Tisa - Dunav.

- Postoji veliki potencijal za nautički, lovni i ribolovni turizam, što može doprineti i promociji čitavog okruga - kaže Slaviša Maksimović, član vršačkog Gradskog veća zadužen za ruralni razvoj, podsećajući da je na kanalu kod Vlajkovca izgrađena prva platforma za sportski ribolov namenjena osobama sa invaliditetom u čitavoj Srbiji.