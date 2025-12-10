"SADA SMO LIDERI..." Predrag Mijatović pričao za španske medije o Partizan
Potpredsednik za sportska pitanja u Partizanu, Predrag Mijatović, pričao je za španske medije o crno-belima.
Sada praktično živim između Madrida i Beograda, vodeći veliki klub – Partizan Beograd, klub u kojem sam napravio prve velike korake pre dolaska u Španiju. Posla ima mnogo, jer ne zaboravimo da je to veliki klub sa velikom istorijom. Igrao je finale Kupa šampiona 1966. protiv Real Madrida. Ali sada prolazimo kroz krizu", rekao je Mijatović u intervjuu za "Marku".
"Stigao sam prošle godine u ovo vreme da pomognem. Postao sam potpredsednik za sportske stvari, ali i mnogo više od toga. Zatekao sam klub u veoma teškoj situaciji, ne samo sportskoj, već pre svega ekonomskoj. Sada treba podići jednog džina. U poređenju sa prošlom godinom, situacija je već bolja, ali moramo nastaviti da radimo jer u fudbalu nema opuštanja".
Na pitanje da li je lakše kada je Partizan prvi na tabeli, Mijatović je odgovorio:
"Sad da, prošle godine smo u ovo vreme imali 13 bodova manje od Crvene zvezde koja je poslednjih godina dominirala srpskim fudbalom. Sada smo lideri i stvari su sportski znatno bolje. Ekonomski ide sporije, ali pomaci postoje".
A postoji li šansa da naredne sezone vidimo Partizan protiv Real Madrida u Ligi šampiona?
"Polako… Mi sada moramo da idemo utakmicu po utakmicu. Ne možemo da planiramo dugoročno, ali uvodimo mlade igrače, oslanjamo se na našu omladinsku školu i radimo dobru, zdravu sportsku priču", zaključio je Mijatović.
