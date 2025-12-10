DEVOJČICU (6) OBLJUBIO DEČKO NJENE MAJKE: Isplivali detalji o zlostavljanju deteta u Kraljevu
U KRALjEVU je juče uhapšen R. V. (64) zbog sumnje da je obljubio devojčicu (6), koja je inače ćerka njegove partnerke, saznaje "Blic".
Prema nezvaničnim saznanjima, slučaj obljube deteta (6), policiji nije prijavila njena majka, inače partnerka osumnjičenog, već su to navodno uradili roditelji učenika kojem se devojčica poverila da je žrtva seksualnog zlostavljanja.
R. V. (64) je u emotivnoj vezi sa majkom oštećene devojčice duži vremenski period. Devojčica, navodno, živi sama sa majkom u stanu u Kraljevu, u kojem se i dogodio zločin.
- Osumnjičeni nije živeo sa njima u stanu, već je tu dolazio povremeno. Koliko znam, ponekad je umeo i da prespava u porodičnom domu svoje partnerke - tvrdi izvor "Blica".
Priznao da je "jednom imao kontakt" sa devojčicom
Prema nezvaničnim saznanjima, R. V. (64) je razveden i ima decu sa bivšom suprugom.
- Nakon hapšenja on je priznao da je imao jednom kontakt sa devojčicom (6), za čiju je obljubu osumnjičen - otkrio je sagovornik za "Blic".
Podsetimo, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kraljevu uhapsili su R.V. (64) iz ovog grada zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo obljuba sa detetom.
