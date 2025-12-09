Srbija

MAJA GOJKOVIĆ O BORBI ZA DRUŠTVO BEZ NASILJA Položaj žena sve bolji i bolji

Zdravko Grumić

09. 12. 2025. u 20:00

PREDSEDNICA Pokrajinske vlade Maja Gojković tokom Godišnje konferencije mreže "Život bez nasilja" ocenila je da je poslednja decenija u Vojvodini bila obeležena snažnim napretkom u oblastima rodne ravnopravnosti, poštovanja ljudskih prava i očuvanja kulturnih identiteta.

Pres služba Pokrajinske vlade

- Dve decenije vašeg rada dokaz su da institucije, struka i civilno društvo, kada rade udruženo i posvećeno, mogu da generišu stvarne, merljive i pre svega dugoročne promene. Pritom, zakonodavna i institucionalna rešenja postala su modernija, sveobuhvatnija i usaglašenija sa evropskim standardima - podsetila je Maja Gojković i istakla da položaj žena u našem društvu ide vidno uzlaznom putanjom, dok je pokrajinska zaštitnica građana Dragana Ćorić istakla da postoji potreba ne samo za podrškom svima kojima je pomoć potrebna, već i mesto za pravilno i usklađeno postupanje prema počiniocima.

Inače, mreža "Život bez nasilja" nastala je 2005. i povezuje centre za socijalni rad, policijske uprave, sudove, tužilaštva, domove zdravlja, obrazovne ustanove, lokalne organe vlasti, kao i nevladine organizacije i udruženja građana.

