AMBASADOR ŠPANIJE U POSETI NOVOSADSKOJ GRADSKOJ KUĆI: Bratski odnosi gradova podstakli bi saradnju

GRADONAČELNIK Novog Sada Žarko Mićin i ambasador Španije u Srbiji Huan Sans Aparisi saglasili su se, tokom današnjeg razgovora u novosadskoj Gradskoj kući, da bi intenziviranje i formalizovanje bratskih odnosa Novog Sada sa nekim od španskih gradova otvorilo nove mogućnosti u saradnji.

U razgovoru je istaknuto da bolja povezanost dveju zemalja na taj način podstiče i kulturnu i privrednu razmenu.

Mićin je istakao značaj učešća španskih kompanija na privrednim manifestacijama u Novom Sadu, koje povezuju domaću i stranu privredu i doprinose ekonomskom razvoju.

A ambasador Sans Aparisio je naglasio da mu je posebno zadovoljstvo što je u Novom Sadu nedavno održan Međunarodni flamenko festival, kao i to što se trenutno odvijaju Dani španskog filma u Kulturnoj stanici „Svilara“.

Gradonačelnik Mićin posebno je istakao da sve veći broj turista iz Srbije bira Španiju kao poželjnu destinaciju i da su španski turisti više nego dobrodošli da posete Srbiju i Novi Sad, koji ima mnogo toga da ponudi.



