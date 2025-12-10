VLADAN MILOJEVIĆ PRELOMIO! Ovo su fudbaleri koje je trener Crvene zvezde odveo u Grac
Trener fudbalera Crvene zvezde Vladan Milojević poveo je 23 igrača na meč sa Šturmom u Ligi Evrope, saopštio je danas beogradski klub.
Fudbaleri Crvene zvezde otputovali su danas u Grac na utakmicu šestog kola Lige Evrope, a na spisku igrača se nalazi i Marko Arnautović.
Na spisku igrača Zvezde koji su otputovali na duel sa Šturmom nalaze se: Mateus, Omri Glazer, Ivan Guteša, Jung Vu Seol, Nikola Stanković, Rodrigao, Miloš Veljković, Stefan Leković, Nair Tiknizjan, Adem Avdić, Mahmudu Bađo, Tomas Handel, Rade Krunić, Timi Maks Elšnik, Vasilije Kostov, Mirko Ivanić, Felisio Milson, Luka Zarić, Šavi Babika, Aleksandar Katai, Bruno Duarte, Marko Arnautović i Aleksa Damjanović.
Utakmica između Šturma i Crvene zvezde biće odigrana sutra od 18.45 časova u Gracu.
