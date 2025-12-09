Srbija

NESTAO PREDRAG ĐURIĆ: Porodica moli za informacije

Никола Јанковић
Nikola Janković

09. 12. 2025. u 16:28

Pet dana nema ni traga ni glasa od Predraga Đurića, koji je nestao 5. decembra. Njegova porodica moli, da ako neko ima bilo kakvu informaciju, to javi njima ili najbližoj stanici policije.

Predrag je poslednji put viđen na putu Bajina Bašta – Perućac, oko 15.30 časova.

Visok oko 190 centimetara. Njegov nestanak je prijavljen policiji.

Bilo kakva saznanja o Predragu Đuriću moguće je prijaviti najbližoj stanici policije ili na brojeve telefona: 064/847-52-24, 060/342-06-66.

