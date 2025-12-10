Fudbal

"ZVEZDA ĆE BITI ŠAMPION, BIĆE DVOCIFRENA RAZLIKA" Trener Železničara ne veruje u Partizan i Vojvodinu

Filip Milošević

10. 12. 2025. u 08:51

Trener Železničara Radomir Koković dao je zanimljivu izjavu u kojoj tvrdi da će Crvena zvezda osvojiti šampionsku titulu sa dvocifrenom razlikom u odnosu na Partizan i Vojvodinu.

FOTO: Železničar Pančevo

- Zvezda će biti šampion, sigurno. Biće dvocifrena razlika, u to nemam dilemu. Prosto, imaju toliko veliki budžet i veliku koncentraciju kvaliteta da će na kraju sezone biti prvaci. Partizan nema municiju, nema toliko širok kadar da drži korak sa njima. Zvezda je priča za sebe, drugi ešalon su Partizan i Vojvodina. Približni su u kvalitetu, ostali su u pet posto - rekao je Koković u podkastu "2x45".

