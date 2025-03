BESPLATNO UČLANJENJE: Lepa akcija NB „Stefan Prvovenčani“ za najmlađe Kraljevčane

Povodom Svetskog dana knjige za decu, Narodna biblioteka „Stefn Prvovenčani“ odlučila je da bespltnim učlanjenjem obraduje najmlađe Kraljevčane.

G.Šljivić

Ova lepa akcija, kako saznajemo, namenjena je mališanim uzrasta do šest godina strosti, a ovu povoljnost budući korisnici mogu ostvariti do 4. aprila dolaskom na Dečje odeljenje kraljevačke biblioteke od 8 do 20 sati, ili slanjem zahteva na imejl adresu: knjige036@gmail.com