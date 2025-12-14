RUSIJA U NEVERICI: UEFA joj naprasno poslala milione evra, raduje se i Srbija!

Rat u Ukrajini je i dalje jedan od najvažnijih događaja na svetu, a najnovije vesti vezane za taj vojni sukob, koji Ruska Federacija naziva "specijalna vojna intervencija" dolaze iz sfere sporta. Zatečena je Rusija onim što je uradila evropska kuća fudbala, ali imaju razloga da se raduju i u srpskom fudbalu...

U Moskvu je ovog vikenda stiglo nesvakidašnje obaveštenje.

O uplati iz inostranstva.

I to na račun jedne ruske institucije.

Otkako je počeo rat u Ukrajini, međunarodni platni promet sa Rusijom su obustavile zemlje "Zapada", a sankcije nisu ni najmanje zaobišle sport. Međutim, desio se jedan izuzetak.

Naime, evropska kuća fudbala je upravo uplatila Ruskom fudbalskom savezu (RFS) 3.835.000 evra.

Otkuda to da UEFA daje novac Rusiji?

Iako su ruski klubovi i sve starosne kategorije ruskih reprezentacija, kod oba pola, izbačene iz međunarodnih fudbalskih takmičenja pod ingerencijom UEFA, evropska krovna organizacija najpopularnijeg sporta - nije izbacila Rusiju iz svog članstva.

Jedno su takmičenja, u kojima Rusi ne mogu da učestvuju zbog ratovanja sa Ukrajinom, odnosno "invazije", kako to UEFA definiše u svojim odlukama, a drugo je razvoj fudbala kao igre.

I, iz Fonda solidarnosti, a na ime razvoja ruskog fudbala, RFS je upravo dobio pomenute milione evra za sezonu 2025/2026.

screenshot / uefa

I Srbija dobija veliki novac od UEFA! Veći nego Hrvatska!

U pomenutom saopštenju Unije evropskih fudbalskih asocijacija, spominje se i Srbija.

Ovo stoga što se pare iz pomenutog Fonda solidarnosti dele (i) po principu međunarodnih uspeha (i po veličini zemlje i brojnosti fubalskih ekipa u njoj).

Srpskom fudbalu iz kase UEFA stiže 4.070.000 miliona evra, što je našu zemlju svrstalo na mesto iznad Hrvatske, koja iz fonda solidarnosti dobija 3.990.000 evra ovoga puta. Tik iznad Srbije na ovoj listi je Ukrajina, sa 4,15 miliona.

screenshot / uefa

