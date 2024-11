PRIJAVA ZA PAKETIĆE U LESKOVCU: Pokloni za decu do 10 godina starosti

Leskovačka lokalna samouprava je saopštila da će i ove godine, povodom novogodišnjih praznika, paketićima obradovati svu decu sa teritorije ovog grada, uzrasta do 10 godina.

foto: I.Mitić

Roditelji najmlađih Leskovčana koji su rođeni od 1. januara 2015. godine treba da se prijave do 12. decembra. To mogu da učine svakog radnog dana na dežurni broj telefona 016/315-03-33, u periodu od osam do 18 časova.

Nakon prikupljanja podataka i provere verodostojnosti biće organizovana podela paketića.