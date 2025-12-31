Košarka

SRBIJA JE OVO SA NESTRPLJENJEM ČEKALA! Miško Ražnatović o povredi Nikole Jokića, ali i bolesti Nikole Topića

31. 12. 2025. u 12:20

Menadžer Miško Ražnatović je u novogodišnjem razgovoru za TV Arena sport pričao o Nikoli Topiću, Nikoli Jokiću, kao i Bobanu Marjanoviću.

- Hemoterapija je završena pozitivno i on se sada uključuje u taj trenažni proces. Mada, on je i u toku terapije radio određene stvari. Teško je reći vremenski šta to znači. Iskreno se nadam da će ove godine imati neke minute, ne samo u Dži ligi nego i na NBA parketima ako sve bude kako izgleda u ovom trenutku. Bolest i to što se dogodilo je teško za bilo koga. Pogotovo kada se desi tako neočekivano, nekome ko ima samo 20 godina i ko je prethodnu godinu propustio zbog teške povrede kolena. Nikola je sve to izdržao, na putu je povratka...  - rekao je Miško o Topiću, pa nastavio: 

- Ako bude zdrav, a ja mislim da će biti zdrav, sve ovo što se desilo u prethodne dve godine će mu samo pomoći da taj karakter bude vrhunski. Ako je uspeo da pobedi te dve stvari ništa posle toga neće biti teško i neostvarljivo' - objašnjava Ražnatović.

Na samom kraju godine najbolji košarkaš NBA lige Nikola Jokić je doživeo povredu kolena. Naravno, Ražnatović je i sa Jokićem odmah stupio u kontakt.

- Razmenili smo nekoliko poruka. Dobro je, jer nije u pitanju ta najgora povreda kolena. Nisu ligamenti nego hiperekstenzija i očekuje se da će relativno brzo igrati, za tri ili četiri nedelje. To se ipak nikad ne zna. Raspoložen je i on je svestan da je moglo da bude mnogo gore' - izjavio je Ražnatović.

A ono što je možda bilo neočekivano pred kraj godine jeste transfer Bobana Marjanovića u Iliriju, posle devet godina u NBA ligi i kratkog iskustva u Kini.

- Ne mislim da je to najzvučniji transfer, ali jedini razlog zašto je on tamo je Luka Dončić. To je klub koji Luka podržava na različite načine. Oni su veliki prijatelji i u ovoj fazi karijere Bobi je odlučio prvenstveno da njemu pomogne i zato se našao u Iliriji - rekao je Ražnatović.

