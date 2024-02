Sutra bez struje deo Požarevca i 15 seoskih naselja

U petak, 23. februara, izvodiće se radovi na elektromreži, zbog čega će deo Braničevskog okruga ostati bez struje.

D.N.

U periodu od 8 do 14 sati, struju neće imati delovi požarevačkih ulica Gradištanska i Starine Novaka, a od 9 do 13 deo naselja Brežane. Od 10 do 14 sa mreže će biti isključeni Oreovica, Sibnica, Polatna i Simićevo, a od 8.30 do 12 Kumane, Topolovnik, Kisiljevo, Popovac, deo Kalinovca, Biskuplje, Đurakovo i Popovac. Naselja Dubočka i Starčevo povremeno neće imati struju od 12 do 14 sati.