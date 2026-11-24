Nismo uspeli da pronađemo potrebnu energiju, istakao je Španac.

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Košarkaši Crvene zvezde izgubili su u Beogradskoj areni od Virtusa iz Bolonje rezultatom 84:108 (17:23, 24:27, 20:28, 23:30) u 14. kolu Evrolige.

Virtus je istovremeno prvi put slavio u Beogradu nad klubom sa Malog Kalemegdana, koji su posle pet uzastopnih pobeda nad Italijanima doživeli poraz.

Posle utakmice u Beogradu javnosti se obratio strateg crveno-belih, Ibon Navaro.

- Manje-više, to je ono što sam rekao i na poluvremenu. Nismo uspeli da pronađemo potrebnu energiju. Naravno, svesni smo da priprema i vođenje ekipe u prethodnih 48 sati možda nisu bili na najboljem nivou - rekao je Španac za kamere Evrolige i dodao:

- Ekipa se, naravno, trudila, ali jednostavno nije imala dovoljno energije. Takve stvari mogu da se dogode. Ovo nije način na koji inače igramo i moramo da se resetujemo, okrenemo novom izazovu i nastavimo dalje. Hvala.

Crveno-beli sledeći meč igraju tek trećeg decembra u Istanbulu protiv Fenerbahčea, pošto sada sledi reprezentativni prozor. Sada su izabranici Ibona Navara i na skoru 8-6, dok je Virtus upisao šesti uspeh u novom ciklusu i ima bilans 6-8.

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