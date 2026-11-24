"VEĆ VODIMO PROKSI RAT" Boris DŽonson hoće da šalje Evropljane da ratuju protiv Rusa
BIVŠI britanski premijer Boris Džonson predložio je slanje evropskih trupa u Ukrajinu.
U intervjuu za Skaj njuz, izjavio je da takav korak ne bi doveo do uključivanja NATO-a u oružani sukob.
- Budimo iskreni o tome šta se dešava. Već vodimo proksi rat. Trošimo milijarde, šaljemo Ukrajincima municiju i pomažemo im na sve moguće načine - dodao je bivši britanski premijer.
Kako je istakao ruski lider Vladimir Putin, strane trupe u Ukrajini bi bili legitimna meta za ruske oružane snage. Šef države je naglasio da bi raspoređivanje takvih kontingenata predstavljalo pretnju nacionalnoj bezbednosti zemlje.
Lukašenko: Putin pobeđuje
Predsednik Belorusije Aleksandar Lukašenko smatra da bi Rusija, Ukrajina i Belorusija brže postigle dogovor o završetku ukrajinskog sukoba u trilateralnom formatu nego uz učešće Evropljana.
- Brže nego sa vama (Evropljanima) bismo postigli dogovor o okončanju ovog rata, budućem uređenju i tako dalje. I ljudi bi to prihvatili - rekao je Lukašenko za francuski „Poan“.
Kako je naveo, ruski predsednik Vladimir Putin pobeđuje u ukrajinskom sukobu.
- Predsednik Putin ipak pobeđuje na frontu. Kako god da se stvari posmatraju, on pobeđuje - naglasio je Lukašenko.
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