BIVŠI britanski premijer Boris Džonson predložio je slanje evropskih trupa u Ukrajinu.

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U intervjuu za Skaj njuz, izjavio je da takav korak ne bi doveo do uključivanja NATO-a u oružani sukob.

- Budimo iskreni o tome šta se dešava. Već vodimo proksi rat. Trošimo milijarde, šaljemo Ukrajincima municiju i pomažemo im na sve moguće načine - dodao je bivši britanski premijer.

Kako je istakao ruski lider Vladimir Putin, strane trupe u Ukrajini bi bili legitimna meta za ruske oružane snage. Šef države je naglasio da bi raspoređivanje takvih kontingenata predstavljalo pretnju nacionalnoj bezbednosti zemlje.

Lukašenko: Putin pobeđuje

Predsednik Belorusije Aleksandar Lukašenko smatra da bi Rusija, Ukrajina i Belorusija brže postigle dogovor o završetku ukrajinskog sukoba u trilateralnom formatu nego uz učešće Evropljana.

- Brže nego sa vama (Evropljanima) bismo postigli dogovor o okončanju ovog rata, budućem uređenju i tako dalje. I ljudi bi to prihvatili - rekao je Lukašenko za francuski „Poan“.

Kako je naveo, ruski predsednik Vladimir Putin pobeđuje u ukrajinskom sukobu.

- Predsednik Putin ipak pobeđuje na frontu. Kako god da se stvari posmatraju, on pobeđuje - naglasio je Lukašenko.