Nakon ubedljivog poraza Zvezde u Beogradu od Vritusa 84:108 utiske je izneo košarkaš crveno-belih David Kramer.

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Letargično i demotivisano je Zvezda izgledala večeras na parketu.

- Mislim da je to prava definicija, ne znam razloge zašto se to dogodilo i videlo se da nemamo motivacije i energije, ništa tu nije taktički. Sve je do toga. Dozvolili smo im mnogo lakih poena u seriji, u tranziciji i tako je Virtus odigrao odličnu utakmicu i čestitam im na pobedi.

Zbog čega takav pristup?

Ne znam. Sve su to izgovori. Moramo da budemo bolji, da pronađemo mentalnu čvrstinu i sprečimo da se te stvari ponovo dogode. Nije lako da se putuje, trenira, igra oporavlja, ali moramo da pronađemo način da budemo bolji. Da smo na 100% i tako ćemo moći da se vratimo, jer stvarno nam je falila energija. Moramo da naučimo iz ovoga, dešava se"

Šta su mogli da urade drugačije u poslednjih 48 sati.

- Ne mogu da pričam za ceo tim, ali jasno je da smo neke stvari mogli da promenimo. Dešava se. Nije kao da se Nismo trudili, jesmo, samo mora ovo da nam bude lekcija, da napunimo baterije i da se vratimo jači. Nije lako izgubiti ovako - smatra David Kramer.