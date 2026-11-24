Crveno-beli doživeli ubedljiv poraz.

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Košarkaši Virtusa priredili su senzacionalan trijumf u Areni protiv Crvene zvezde. Ne toliko zbog pobede, već razlikom koja je izražena, a bilo je +24 za italijanskog giganta (84:108).

Trener tima iz Bolonje i nekadašnji španski reprezentativac, aktuelni selektor Nemačke, posle utakmice je blistao od zadovoljstva:

- Mislim da smo igrali dobro u drugoj četvrtini i da smo podigli nivo odbrane, kada nam nije bilo lako, teško je igrati sa Zvezdom u ovom ritmu. Imamo mnogo toga da popravimo i unapredimo. Takmičimo se, pravimo greške, ali smo protiv Valensije mnogo grešili i sada uspeli to da popravimo i da dođemo do pobede - rekao je Mumbru.

Dvostrukog evropskog prvaka je do pobede vodio Derik Alston sa 15 poena i on je poručio:

- Mislim da smo uspeli da iskontrolišemo utakmicu, da smo od prvog poluvremena odlično radili posao i čim smo se odvojili uspeli smo da dođemo do pobede. Teško je igrati ovde, ovo je posebna pobeda za nas, ovi navijači su sjajni. Da, velika stvar je ova pobeda. Rekao sam već da je teško igrati ovde pred ovim navijačima, a i oni su sjajan tim - dodao je Amerikanac.

Sjajan je bio i Aliju Dijara:

- Dobra pobeda, osećam se sjajno, uradili smo veliki posao, pogotovo u reketu što se tiče skokova i igrali zajedno kao tim i zbog toga sam srećan i idemo na sledeću utakmicu - zaključio je Dijara.

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