Iz Virtusa likuju: Ugasili Zvezdu pred Delijama, pa poručili ovo!
Crveno-beli doživeli ubedljiv poraz.
Košarkaši Virtusa priredili su senzacionalan trijumf u Areni protiv Crvene zvezde. Ne toliko zbog pobede, već razlikom koja je izražena, a bilo je +24 za italijanskog giganta (84:108).
Trener tima iz Bolonje i nekadašnji španski reprezentativac, aktuelni selektor Nemačke, posle utakmice je blistao od zadovoljstva:
- Mislim da smo igrali dobro u drugoj četvrtini i da smo podigli nivo odbrane, kada nam nije bilo lako, teško je igrati sa Zvezdom u ovom ritmu. Imamo mnogo toga da popravimo i unapredimo. Takmičimo se, pravimo greške, ali smo protiv Valensije mnogo grešili i sada uspeli to da popravimo i da dođemo do pobede - rekao je Mumbru.
Dvostrukog evropskog prvaka je do pobede vodio Derik Alston sa 15 poena i on je poručio:
- Mislim da smo uspeli da iskontrolišemo utakmicu, da smo od prvog poluvremena odlično radili posao i čim smo se odvojili uspeli smo da dođemo do pobede. Teško je igrati ovde, ovo je posebna pobeda za nas, ovi navijači su sjajni. Da, velika stvar je ova pobeda. Rekao sam već da je teško igrati ovde pred ovim navijačima, a i oni su sjajan tim - dodao je Amerikanac.
Sjajan je bio i Aliju Dijara:
- Dobra pobeda, osećam se sjajno, uradili smo veliki posao, pogotovo u reketu što se tiče skokova i igrali zajedno kao tim i zbog toga sam srećan i idemo na sledeću utakmicu - zaključio je Dijara.
Preporučujemo
Navaro posle istorijskog debakla Zvezde: "Moramo da se resetujemo..."
24. 11. 2026. u 21:14
BRAVO DECO! Pao je i Japan, Orlići prošli u nokaut fazu Svetskog prvenstva!
24. 11. 2026. u 16:05
Sada i zvanično! Evo kada se Janik Siner vraća na teren
24. 11. 2026. u 15:50
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
Da li je ovo moguće? Imamo kandidata za najneverovatniji autogol u istoriji fudbala (VIDEO)
Defanzivac Porta Fransisko Moura doživeo je pravu noćnu moru na utakmici protiv Paredesa u četvrtom kolu Kupa Portugala, pošto je postigao jedan od najneverovatnijih autogolova koji su ikada viđeni u istoriji fudbala.
21. 11. 2026. u 11:11
"Za mene je neverovatno da odigramo nerešeno i da to ne bude smak sveta!" Aleksandar Stanojević pred meč IMT - Partizan
Trener crno-belih Aleksandar Stanojević održao je konferenciju za medije uoči meča IMT - Partizan.
21. 11. 2026. u 12:48
Sada i zvanično! Evo kada se Janik Siner vraća na teren
Poznato kada će Janik Siner ponovo na teniske terene.
24. 11. 2026. u 15:50
Komentari (0)