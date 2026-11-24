DRAMA: Zelenski direktno ugrožava Italiju?
ZAMENIK premijera Italije Mateo Salvini izrazio je zabrinutost zbog izveštaja o ukrajinskim vojnim operacijama u Libiji, navodeći da bi vojna akcija samo nekoliko kilometara od italijanske obale mogla imati ozbiljne posledice po zemlju.
- Rekao sam ukrajinskom ambasadoru da je alarmantno i zbunjujuće što se vojna akcija odvija samo nekoliko kilometara od italijanske obale, budući da je upravo o tome reč - rekao je Salvini novinarima.
Prema njegovim rečima, širenje ukrajinskog sukoba na Severnu Afriku moglo bi da predstavlja direktnu pretnju Italiji.
Salvini je napomenuo da Italija već pokušava da olakša složeni mirovni proces u Libiji. Takođe je izrazio zabrinutost što Vladimir Zelenski preuzima odgovornost za eskalaciju sukoba, a istovremeno traži dalju pomoć.
- Svi moraju da budu veoma oprezni - zaključio je zamenik premijera.
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