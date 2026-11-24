MAĐARSKA ne želi da učestvuje u pružanju kredita od 45 milijardi evra Ukrajini, izjavio je premijer Peter Mađar.

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Na konferenciji za novinare sa Vladimirom Zelenskim šef mađarske vlade je napomenuo da bi Evropska unija mogla da koristi mehanizam koji je korišćen za dogovor o prethodnih 90 milijardi evra finansiranja za Kijev.

Mađarska ne želi da učestvuje u zajmu Ukrajini od 45 milijardi evra i smatra da ga, kao i prethodni zajam, mogu da obezbede samo 24 države članice EU, a ne cela EU, izjavio je Peter Mađar.

Odluka o zajedničkom pozajmljivanju 90 milijardi evra od zemalja EU kako bi se pokrile finansijske potrebe Ukrajine za 2026. i 2027. godinu doneta je na samitu EU u decembru 2025. godine. Mađarska, Slovačka i Češka Republika ne učestvuju u obezbeđenju zajma.