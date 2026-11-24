ŠAMAR KIJEVU IZ EU: Mađar ne da pare Zelenskom
MAĐARSKA ne želi da učestvuje u pružanju kredita od 45 milijardi evra Ukrajini, izjavio je premijer Peter Mađar.
Na konferenciji za novinare sa Vladimirom Zelenskim šef mađarske vlade je napomenuo da bi Evropska unija mogla da koristi mehanizam koji je korišćen za dogovor o prethodnih 90 milijardi evra finansiranja za Kijev.
Mađarska ne želi da učestvuje u zajmu Ukrajini od 45 milijardi evra i smatra da ga, kao i prethodni zajam, mogu da obezbede samo 24 države članice EU, a ne cela EU, izjavio je Peter Mađar.
Odluka o zajedničkom pozajmljivanju 90 milijardi evra od zemalja EU kako bi se pokrile finansijske potrebe Ukrajine za 2026. i 2027. godinu doneta je na samitu EU u decembru 2025. godine. Mađarska, Slovačka i Češka Republika ne učestvuju u obezbeđenju zajma.
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