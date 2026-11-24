Memfis grizlisi suočavaju su se sa novim problemom, pošto je njihov mladi košarkaš Kameron Buzer zadobio povredu desnog skočnog zgloba zbog koje će, prema prvim procenama, odsustvovati najmanje četiri nedelje.

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alentovani novajlija povredio se tokom utakmice protiv Voriorsa, odigrane u noći između četvrtka i petka. Zbog problema sa zglobom nije bio u mogućnosti da nastupi ni u narednom susretu protiv Minesote, koji je odigran u noći između subote i nedelje.

Buzer, sin nekadašnjeg NBA košarkaša Karlosa Buzera, izabran je kao treći pik na ovogodišnjem draftu i već je pokazao značajan potencijal.

U dosadašnjem delu sezone prosečno beleži 16,6 poena, 9,2 skoka i 5,3 asistencije po utakmici, uz po 0,8 ukradenih lopti i blokada.

Kada je reč o šutu, iz igre pogađa 41,7 odsto pokušaja, dok za tri poena ima učinak od 32,2 procenta.

Memfis je jedno od najprijtanijih iznenađenja NBA lige pošto je sezonu započeo sa skorom 13-5 i zauzima visoko četvrto mesto na tabeli Zapadne konferencije.

Ipak, bez Buzera će Grizlisima biti teško da održe ovaj ritam i videćemo kako će nastupati u periodu dok njihov najbolji mladi igrač bude bio van terena.