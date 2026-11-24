Veliki problem za Memfis: Kem Buzer van terena bar mesec dana
Memfis grizlisi suočavaju su se sa novim problemom, pošto je njihov mladi košarkaš Kameron Buzer zadobio povredu desnog skočnog zgloba zbog koje će, prema prvim procenama, odsustvovati najmanje četiri nedelje.
alentovani novajlija povredio se tokom utakmice protiv Voriorsa, odigrane u noći između četvrtka i petka. Zbog problema sa zglobom nije bio u mogućnosti da nastupi ni u narednom susretu protiv Minesote, koji je odigran u noći između subote i nedelje.
Buzer, sin nekadašnjeg NBA košarkaša Karlosa Buzera, izabran je kao treći pik na ovogodišnjem draftu i već je pokazao značajan potencijal.
U dosadašnjem delu sezone prosečno beleži 16,6 poena, 9,2 skoka i 5,3 asistencije po utakmici, uz po 0,8 ukradenih lopti i blokada.
Kada je reč o šutu, iz igre pogađa 41,7 odsto pokušaja, dok za tri poena ima učinak od 32,2 procenta.
Memfis je jedno od najprijtanijih iznenađenja NBA lige pošto je sezonu započeo sa skorom 13-5 i zauzima visoko četvrto mesto na tabeli Zapadne konferencije.
Ipak, bez Buzera će Grizlisima biti teško da održe ovaj ritam i videćemo kako će nastupati u periodu dok njihov najbolji mladi igrač bude bio van terena.
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