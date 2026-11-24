Ibon Navaro prokomentarisao loše izdanje svoje ekipe.

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Primili su najviše poena košarkaši Zvezde, otkako igraju u Evroligi, pošto je Virtus protutnjao Beogradskom arenom i slavio 108:84.

Nemoćno su izgledali igrači u crveno-belim dresovima pred naletima dvostrukog evropskog prvaka, a posle ubedljivog poraza, na konferenciji za medije, govorio je Ibon Navaro.

Španski trener na klupi tima sa Malog Kalemegdana otvoreno je priznao neuspeh:

- Mislim da je jasno da od prvog momenta nismo bili sveži. Falila nam je agresivnost, energija. Nismo dobro odradili posleđih 48 sati. Trebala nam je energija zbog Virtusa, a odigrali smo meč sa nikad manjom energijom, bez tempa, bez skoka, bez dobrog proteka lopte koji inače pomera odbranu. Nismo radili zajedno, bili su momenti kada smo pokušavali da ih stignemo, ali onda smo pravili dve tri greške zaredom. Moram da se izvinim navijačima, ali nje baš sve do nas. Raspored nije lak ni za koga naravno, ali je nas baš stigao umor. - rekao je Navaro.

Otkrio je potom uzroke poraza:

- Znali smo da će Virtus igrati ovako. Igrao je odlično, i ovako igra stalno, ali je večeras bio posebno sjajan. Moja odgovornost je što nismo dobro pripremili meč u poslednjih 48 sati.

Priznaje da je loša igra većine košarkaša, koji su bili ispod svog proseka, uticala na rezultat:

- To je isto razlog poraza. Nisu dva-tri igrača bila loša, nego svi. Nismo radili ono što treba. Ovo se dešava kada igrate bez energije.

Na pitanje šta je savetovao igračima na poluvremenu, kaže:

- Rekao sam im da moraju da nađu mentalnu energiju. Virtus je teškim pogocima i to onemogućio. Probali smo svašta, i sa Tajsonom na plejmejkeru, ali ništa nije pomoglo.

Sada je najbitnije spremiti se za tri teška vezana gostovanja:

- Igrači znaju da ovo nismo mi. Moraju da iskoriste naredna dva dana da se odmore i oporave i da se vratimo jači na prvi sledeći trening i krećemo da spremamo meč sa Fenerbahčeom u Istanbulu.

Prokomentarisao je i eventualne promene, koje preostaju u naredna dva dana:

- Možda da ne treniramo. Imali smo juče trening, možda nije trebalo. Kada dođete do ovog momenta posle nekoliko teških nedelja, pet minuta sve odluči.

Ističe Španac da je sve bilo do energije njegovih izabranika.

- Pričali smo o tome. Ovo je igra serija. Način na koji igra Virtus čini to da protivnik, večeras mi, ne može da se vrati u meč. Svaki put kad bismo nešto dobro uradili Virtus bi skočio u napadu, ili dao neki težak šut. Takve stvari se dešavaju - zaključio je Ibon Navaro.

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