Jović se vratio na parket u GTA Majami pobedi, Topić ponovo dobio minute
Čak 12 utakmica odigrano je u noći srede na četvrtak, a pored Nikole Jokića u akciji su bila još trojica srpskih igrača Nikola Jović, Bogdan Bogdanović i Nikola Topić.
Sve je bilo u Majamiju u znaku nove video igre GTA 6, a domaći igrači obradovali su već pozitivne navijače.
Slavili su sa 137-130 protiv Milvokija a srpski košarkaš Nikola Jović upisao je 4 poena, 4 asistencije, jedan skok i jednu blokadu za skoro 14 minuta na terenu.
Takođe nove minute za Oklahomu dobio je i Nikola Topić. Za nešto više od pet minuta u igri zabeležio je jednu asistenciju, bez šuta ka košu, u porazu Oklahome od Atlante (112:117).
Bogdan Bogdanović je u pobedi Hjustona upisao samo jedan poen i to sa linije slobodnih bacanja.
Ne tako uspešno veče za Srbe u NBA ligi.
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