KOŠARKAŠKI SVET U NEVERICI! Sudija hteo da bije Luku Dončića (VIDEO)
Juta je na gostovanju savladala Los Anđeles Lejkerse sa 109:97, i tako prekinula niz tima iz Kalifornije od devet uzastopnih pobeda.
Goste je do trijumfa vodio Kejonte Džordž, koji je zabeležio dabl-dabl sa 30 poena i 10 asistencija, dok je u dresu Lejkersa najefikasniji bio slovenački plejmejker Luka Dončić sa 29 poena, uz sedam asistencija i pet skokova.
Lejkersi ostaju na prvom mestu Zapada sa 13 pobeda i tri poraza, dok je Juta na pretposlednjem, 14. mestu, sa tri pobede i 13 poraza.
Utakmicu je obeležilavnesvakidašnja situacija u kojoj je jedan od arbitara krenuo ka Luki Dončiću, zbog čega je morao da interveniše i njegov kolega.
Iako je slovenački reprezentativac odranije poznat po čestim raspravama sa sudijama i komentarisanju njihovih odluka, ovoga puta je susret dobio sasvim neočekivan obrt, a snimak sa terena ubrzo se proširio društvenim mrežama.
Kako se vidi na viralnom snimku nastalom tokom poluvremena, jedan sudija se uputio direktno ka prvoj zvezdi Lejkersa, ali ga je čovek pored njega na vreme zadržao i sprečio da mu priđe i da dođe do obračuna i ozbiljnijeg incidenta. Sam Dončić je čitavu situaciju ispratio sa vidno zbunjenim izrazom lica.
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