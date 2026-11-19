"Na kraju sezone, kad se budemo osvrnuli na sve..." Semi Odželej želi još motivisaniju Zvezdu
Košarkaš Crvene zvezde, Semi Odželej, dao je opširan intervju za Meridian sport nakon poraza od Olimpije iz Milana u Evroligi.
Nakon poraza od Olimpije iz Milana Odželej nije krio zadovostvo.
- Imali su više energije od nas. Bili su bolji u svim segmentima igre - počeo je priču za Meridian sport.
Samo 14 asistencija crveno-belih sto je za njihove standardne izuzetno mali broj.
- Ne mislim da nismo želeli da dodajemo loptu. Mislim da su nas njihov pritisak i agresivna odbrana izbacili iz našeg ritma i sprečili nas da igramo onako kako smo želeli.
Nakon meča bilo je razgovora sa Navarom već u svlačionici.
- Rekao nam je da smo bili bez energije. Oni su više želeli pobedu od nas, a neprihvatljivo je da izgubimo na takav način. Mislim da su nas potpuno nadigrali u skoku. Bilo je situacija u kojima jednostavno nismo uspevali da uhvatimo loptu i to je nedopustivo.
Recept za povratak na prave staze je poznat i potrebno je što pre da se primeni kako bi Zvezda ostala na svom kursu.
- Treba dobro da pogledamo snimak utakmice, malo da se odmorimo i, pre svega, moramo da budemo gladniji pobeda. Moramo da shvatimo da je svaka pobeda i svaki poraz izuzetno važan. Na kraju sezone, kada se budemo osvrnuli na sve što smo uradili, ako budemo dozvoljavali da nam ovakve utakmice izmiču, naći ćemo se u problemu. Zato u petak moramo da izađemo na teren potpuno spremni.
Veliki hendikep za Zvezdu je bila činjenica da ekipa nije mogla da računa na Džereda Batlera, kao i da je Čima Moneke ostao u Beogradu.
- Mislim da će nam ti momci sto odsto pomoći da ostvarimo naše ciljeve. Takvi igrači su nam definitivno potrebni. Nisu bili sa nama protiv Olimpije, ali verujem u svakoga ko izađe na teren. Upravo zato i imamo sjajan tim. Ipak, kada govorimo o dugoročnom uspehu, jasno je da su ti igrači s razlogom deo ove ekipe. Batler i Moneke su veoma važan deo našeg tima, nema nikakve sumnje.
Naredni meč crveno-belih je u petak od 20.30 kada budu gostovali Barseloni u Blaugrani.
- Pre svega, moramo da radimo male stvari kako treba. To znači da kontrolišemo skok, trčimo, komuniciramo u odbrani. Od toga sve počinje. Naravno, Barselona ima mnogo kvalitetnih igrača. Robinson igra neverovatno dobro i moraćemo da pronađemo način da ga zaustavimo. Ali najpre moramo da se usredsredimo na energiju i komunikaciju na terenu - zaključio je Semi Odželej za Meridian sport.
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