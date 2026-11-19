Košarkaš Crvene zvezde, Semi Odželej, dao je opširan intervju za Meridian sport nakon poraza od Olimpije iz Milana u Evroligi.

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Nakon poraza od Olimpije iz Milana Odželej nije krio zadovostvo.

- Imali su više energije od nas. Bili su bolji u svim segmentima igre - počeo je priču za Meridian sport.

Samo 14 asistencija crveno-belih sto je za njihove standardne izuzetno mali broj.

- Ne mislim da nismo želeli da dodajemo loptu. Mislim da su nas njihov pritisak i agresivna odbrana izbacili iz našeg ritma i sprečili nas da igramo onako kako smo želeli.

Nakon meča bilo je razgovora sa Navarom već u svlačionici.

- Rekao nam je da smo bili bez energije. Oni su više želeli pobedu od nas, a neprihvatljivo je da izgubimo na takav način. Mislim da su nas potpuno nadigrali u skoku. Bilo je situacija u kojima jednostavno nismo uspevali da uhvatimo loptu i to je nedopustivo.

Recept za povratak na prave staze je poznat i potrebno je što pre da se primeni kako bi Zvezda ostala na svom kursu.

- Treba dobro da pogledamo snimak utakmice, malo da se odmorimo i, pre svega, moramo da budemo gladniji pobeda. Moramo da shvatimo da je svaka pobeda i svaki poraz izuzetno važan. Na kraju sezone, kada se budemo osvrnuli na sve što smo uradili, ako budemo dozvoljavali da nam ovakve utakmice izmiču, naći ćemo se u problemu. Zato u petak moramo da izađemo na teren potpuno spremni.

Veliki hendikep za Zvezdu je bila činjenica da ekipa nije mogla da računa na Džereda Batlera, kao i da je Čima Moneke ostao u Beogradu.

- Mislim da će nam ti momci sto odsto pomoći da ostvarimo naše ciljeve. Takvi igrači su nam definitivno potrebni. Nisu bili sa nama protiv Olimpije, ali verujem u svakoga ko izađe na teren. Upravo zato i imamo sjajan tim. Ipak, kada govorimo o dugoročnom uspehu, jasno je da su ti igrači s razlogom deo ove ekipe. Batler i Moneke su veoma važan deo našeg tima, nema nikakve sumnje.

Naredni meč crveno-belih je u petak od 20.30 kada budu gostovali Barseloni u Blaugrani.

- Pre svega, moramo da radimo male stvari kako treba. To znači da kontrolišemo skok, trčimo, komuniciramo u odbrani. Od toga sve počinje. Naravno, Barselona ima mnogo kvalitetnih igrača. Robinson igra neverovatno dobro i moraćemo da pronađemo način da ga zaustavimo. Ali najpre moramo da se usredsredimo na energiju i komunikaciju na terenu - zaključio je Semi Odželej za Meridian sport.