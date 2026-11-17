Rumuni se kasno probudili, ali šansa im je što su Bošnjaci bez motiva
Bosna i Hercegovina dočekuje Rumuniju na stadionu „Bilino polje“ u Zenici, u poslednjem kolu Lige B Lige nacija.
Domaćini su već obezbedili drugo mesto i baraž za plasman u elitni rang, dok gosti pokušavaju da izbegnu direktno ispadanje.
Izabranici Sergeja Barbareza doživeli su prvi poraz u grupi protiv Švedske (2:3), ali su ostavili dobar utisak pošto su posle tri primljena gola uspeli da se vrate u utakmicu. U prvom susretu sa Rumunijom slavili su u gostima sa 4:2, a sada imaju priliku da uspešnu grupnu fazu završe pred svojim navijačima.
Rumunija je tek u petom kolu stigla do prve pobede, savladavši Poljsku sa 2:1. Za izbegavanje poslednjeg mesta neophodan joj je novi trijumf, uz kiks Poljaka protiv Švedske. Međutim, ekipa Georgea Hadžija nije pobedila na poslednjih osam gostovanja, uz čak šest poraza.
Iako Barbarez ima problema sa povredama, domaćini su pokazali znatno više od rivala tokom takmičenja. Prednost domaćeg terena i ubedljiva pobeda u Bukureštu dodatni su argumenti za novi trijumf.
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