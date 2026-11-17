UPOZORENJE ZA GRAĐANE KRAGUJEVCA: Izvorska voda sa javnih česama mikrobiološki neispravna za upotrebu
IZVORSKA voda sa javnih česama u Kragujevcu nije ispravna za upotrebu, objavljeno je na sajtu Grada Kragujevca.
Na osnovu ispitivanih parametara, mikrobiološka neispravnost uočena je na uzorcima sa javnih česama u Šumaricama, Košutnjaku, Teferiču, Beloševcu, Bukurovcu, Ždraljici, Petrovcu, Divostinu, na Grujinoj česmi, Bubnju i na izvoru Kapovac, a rezultati ispitivanja mikrobiološke ispravnosti vode za piće sa javnih česama sa izvorskom vodom pokazali su da nijedan od jedanaest analiziranih uzoraka nije bezbedan i ispravan za upotrebu.
Uzorkovanje je 9. novembra izvršio nadležni Institut za javno zdravlje.
Preporučujemo
RAT ZA KLjUČNE ARTERIJE I ENERGETIKU: Udari na kijevske mostove i Krimski most otvaraju novu fazu iscrpljivanja pred zimu
17. 11. 2026. u 07:51 >> 07:51
FSB RAZBIO OPERACIJU VREDNU 2,5 MILIONA DOLARA: Sprečen masovni udar ukrajinskih dronova i morskih kamikaza na jugu Rusije
17. 11. 2026. u 07:19 >> 07:31
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
OTKRIVENO SVE O UGOVORU SA MITROVIĆEM: "Željko mi je isplatio 48.000€ - u nekoliko rata! Prvobitno je bilo 60.000, života mi moga"
"U ŠEST, sedam navrata. 48.000 evra, života mi moga! Trebalo je da dobijem 60, ali..."
15. 11. 2026. u 17:31 >> 19:04
Komentari (0)