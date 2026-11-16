Dvojica košarkaša Zvezde neće putovati u Frankfurt!

Zanimljiva odluka...

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Selektor košarkaške reprezentacije Nemačke Aleks Mumbru objavio je spisak od 16 igrača za novembarski ciklus kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2027. godine, a među pozvanima nema dvojice članova Crvene zvezde – Davida Kramera i Nika Vajler-Beba.

Nemački nacionalni tim okupiće se 23. novembra u Frankfurtu, gde će započeti pripreme za dva naredna izazova. Prvi ispit očekuje ga četiri dana kasnije, kada će od 18.30 gostovati Letoniji u Rigi. Drugi meč na programu je 30. novembra, a protivnik će biti Poljska, koju će Nemci dočekati od 19.30 u Frankfurtu.

Aktuelnom svetskom i evropskom šampionu za plasman na Mundobasket 2027. godine u Kataru nedostaje još jedna pobeda, a Mumbru je u izboru igrača dao prednost košarkašima iz više evropskih klubova.

Najviše pozvanih dolazi iz Bajerna i berlinske Albe. Minhenski klub predstavljaće Andreas Obst, Oskar da Silva i Justus Holac, dok će Alba imati trojicu igrača na okupljanju – Maltea Deloa, Džeka Kajila i Jonasa Matiseka.

Poziv su dobili i Kaj Brunke iz Ritasa, Luis Olinde iz Venecije i Kristijan Zengfelder iz San Pablo Burgosa.

Preostalih sedam mesta popunili su Zakari Ensminger i Nikolas Tišler iz Oldenburga, Majkl Kesens iz Bona, Kostja Mušidi iz Miteldojčera, Til Pape iz Frankfurta, Mihael Rataj iz Ulma i Brendon Tišler iz Vircburga.