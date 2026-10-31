Oglasio se KK Partizan: Ovo su svi Grobari želeli da čuju!

Ovo su svi navijači Partizana sa nestrpljenjem čekali.

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Crno-beli objavili izveštaj o zdrvstvenom stanju povređenih igrača.

- Kapiten Partizana Vanja Marinković se u potpunosti priključio trenažnom procesu i na raspolaganju je treneru Penjaroji od naredne utakmice protiv Kluža.



Nakon kontrolnih pregleda, ustanovljeno je da će se Derek Vilis biti u stanju da se priključi timu tokom druge nedelje novembra.



Tonje Džekiri je u procesu oporavka i njegova situacija se prati. U skladu sa reakcijom tela na određenu terapiju, centar crno-belih će podizati intenzitet rada na treninzima. Okvirna procena vremena do potpunog oporavka je oko dve nedelje - stoji u objavi kluba.

Vanja Marinković je van terena od januara 2026. godine, kada je teško povredio Ahilovu tetivu na utakmici protiv Hapoela u Evroligi.

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