Presedan! Derbi Partizan - Zvezda bez publike
Predstojeći "večiti derbi" između Zvezde i Partizana izazvao je veliku pažnju.
Susret će biti igran pred praznim tribinama, a tu odluku doneli su organizatori meča, crno-beli.
Utakmica se igra u subotu od 19.30, a kapije će večeras ostati zatvorene.
Crveno-beli su o tome obavestili navijače.
- Obaveštavamo vas da ulaz na utakmicu neće biti moguć, s obzirom na to da je domaćin doneo odluku da se meč odigra bez prisustva publike.
Odluka domaćina izazvala je veliku pažnju u javnosti, posebno zbog toga što je presedan da se utakmice ova dva tima u svim sportovima igraju bez publike.
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