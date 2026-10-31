Košarka

Presedan! Derbi Partizan - Zvezda bez publike

Александар Илић
Aleksandar Ilić

31. 10. 2026. u 11:57

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Predstojeći "večiti derbi" između Zvezde i Partizana izazvao je veliku pažnju.

Преседан! Дерби Партизан - Звезда без публике

FOTO: N. Skenderija

Susret će biti igran pred praznim tribinama, a tu odluku doneli su organizatori meča, crno-beli. 

Utakmica se igra u subotu od 19.30, a kapije će večeras ostati zatvorene. 

Crveno-beli su o tome obavestili navijače. 

- Obaveštavamo vas da ulaz na utakmicu neće biti moguć, s obzirom na to da je domaćin doneo odluku da se meč odigra bez prisustva publike.

Odluka domaćina izazvala je veliku pažnju u javnosti, posebno zbog toga što je presedan da se utakmice ova dva tima u svim sportovima igraju bez publike. 

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