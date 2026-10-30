SRAMNO! Osvanuo grafit na spomen-ploči Milici Rakić

NA spomen-ploči Milici Rakić u Beogradu, devojčici koja je na noši stradala u NATO bombardovanju, jutros je osvanuo grafit.

Foto: Printsrkin

Crnim sprejom ispisano je "samo tiću".

Milica Rakić je rođena u zoru 9. januara 1996. godine i imala bi 30 godina da je nisu smrtno pogodili projektili NATO, 17. aprila 1999. godine.

Milica, koja je poginula dok je sedela na noši u svom domu u Batajnici, simbol je stradanja dece u SR Jugoslaviji tokom NATO agresije.

Oko 21 sat, tog kobnog 17. aprila sirene su označile vazdušnu opasnost. Samo 45 minuta nakon toga raketa pogađa kuću porodice Rakić u Batajnici.

(Alo!)

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