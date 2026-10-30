Društvo

BANANICA KOLAČIĆ: Tvoj kolačić sreće!

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30. 10. 2026. u 10:00

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UPOZNAJTE Bananica Kolačić, novi proizvod koji donosi potpuno drugačije iskustvo uživanja u prepoznatljivom ukusu jednog od naših najvoljenijih brendova.

БАНАНИЦА КОЛАЧИЋ: Твој колачић среће!

Foto: Štark/Bananica kolačić

Mekan, lagan i pun karaktera, Bananica Kolačić spaja komadiće čokolade, banane i prepoznatljiv ukus Bananice u jedinstvenom kolačiću koji osvaja na prvi zalogaj.

Skeniranjem QR koda na pakovanju možete saznati više o novom članu Bananica porodice i njegovoj posebnoj priči.

Ovaj novitet predstavlja važan korak za brend Bananica, jer ulazi u kategoriju keksa, najveću slatku kategoriju na tržištu.

Ovaj iskorak otvara nove potrošačke prilike, dodatno jača brend Bananica i potvrđuje njen fokus na inovacije i razvoj proizvoda koji prate savremene potrošačke trendove.

Foto: Štark/Bananica kolačić

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.

Doncafé. Baš za tebe.

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