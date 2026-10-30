BANANICA KOLAČIĆ: Tvoj kolačić sreće!
UPOZNAJTE Bananica Kolačić, novi proizvod koji donosi potpuno drugačije iskustvo uživanja u prepoznatljivom ukusu jednog od naših najvoljenijih brendova.
Mekan, lagan i pun karaktera, Bananica Kolačić spaja komadiće čokolade, banane i prepoznatljiv ukus Bananice u jedinstvenom kolačiću koji osvaja na prvi zalogaj.
Skeniranjem QR koda na pakovanju možete saznati više o novom članu Bananica porodice i njegovoj posebnoj priči.
Ovaj novitet predstavlja važan korak za brend Bananica, jer ulazi u kategoriju keksa, najveću slatku kategoriju na tržištu.
Ovaj iskorak otvara nove potrošačke prilike, dodatno jača brend Bananica i potvrđuje njen fokus na inovacije i razvoj proizvoda koji prate savremene potrošačke trendove.
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
Doncafé. Baš za tebe.
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