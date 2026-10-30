Katastrofalne vesti za srpskog trenera u NBA ligi
OGROMNI problemi u Torontu!
Kavaj Lenard je odigrao tek dva meča za Reptorse, ali će sada morati na pauzu od tri do četiri nedelje jer mu je oteklo koleno.
Prema navodima američkih medija povredio je ligamente. Iako je isprva delovalo da će to biti manja povreda snimci su pokazali da srećom nije pokidao prednje ukrštene ligamente, ali da su oštećenja takva da će morati na pauzu od oko mesec dana.
- Biće to duži oporavak nego što se isprva očekivalo. Ono što mi je rečeno je da moraju da čekaju dok ne splasne otok, pa da tek onda počnu proces rehabnilitacija. Tako da sam čuo da će biti van terena tri do četiri nedelje - rekao je Kris Hejs.
Na kraju iako je prošao kroz veliku istragu NBA lige zbog nelegalnog dobijanja novca od strane Los Anđeles Klipersa Kavaj Lenard je prošao bez velike kazne i prešao je u Toronto. Za sada je u samo dva meča pod trenerskom palicom Darka Rajakovića igrao prosečno 26 minuta, imao 19,5 poena, 7,5 skokova i 1,5 asistencija. Toronto je za sada imao skor od tri pobede i jednog poraza, a bez njega u timu su savladali Orlando 129:99.
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