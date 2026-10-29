Legenda Junajteda više ne veruje Keriku: Ponekad treneru treba otkaz za njegovo dobro

LEGENDA Mančester junajted se oglasila o stanju u klubu.

FOTO: Tanjug/ Andrew Matthews/PA via AP

Geri Nevil smatra da je uprava pogrešila što je nakon debakla od Bornmuta (0:3) zadržala na klupi Majkla Kerika.

- Mislim da su posle utakmice sa Bornmutom tokom 24 sata raspravljali o tome šta da urade, sve dok se nisu potpuno pogubili i na kraju odlučili da ga zadrže. Ostanak je zapravo posledica nedostatka plana, manjka dostupnih alternativa i neodlučnosti kada je reč o ljudima koji bi mogli da ga zamene. Tada ste zaista u velikom problemu - rekao je Nevil u razgovoru za podkast "Stick to Football".

Dotakao se situacije kad je on bio trener Valensije i ističe da smena trenera nekad ne mora da bude loša.

- Ponekad treneru treba otkaz za njegovo dobro. Meni je bio potreban u Valensiji. Bio sam srećan kada su me oslobodili muka - zaključio je bivši desni bek "crvenih đavola".

😬 Brutal home truths for Michael Carrick from Gary Neville #MUFC Link 👇 https://t.co/VsPeb9rslp — TEAMtalk (@TEAMtalk) October 29, 2026

Mančester junajted u Premijer ligi posle osam utakmica ima samo jednu pobedu i sedam osvojenih bodova. U Ligi šampiona ima tri boda nakon tri odigrana meča.

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“