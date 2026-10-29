Društvo

OD 1. NOVEMBRA DRUGAČIJA PRAVILA: Za nepoštovanje ove zakonske obaveze, kazne i do 20.000 dinara

JM

29. 10. 2026. u 15:39

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U SRBIJI je od 1. novembra do 1. aprila po Zakonu o bezbednosti saobraćaja obavezna upotreba zimske auto-opreme i korišćenje sve četiri zimske gume na automobilu ukoliko na kolovozu ima snega, leda ili poledice.

ОД 1. НОВЕМБРА ДРУГАЧИЈА ПРАВИЛА: За непоштовање ове законске обавезе, казне и до 20.000 динара

Foto: Scharfsinn/Alamy/Profimedia

U navedenom kalendarskom periodu, van naseljenih mesta, vozila obavezno u prtljažniku moraju imati i lance ili druga sredstva za povećanje trakcije (prianjanje).

Kada je sneg na kolovozu, lanci se montiraju na pogonske točkove i to na onim deonicama gde je označena obavezna upotreba, a to je obično na prilazima planinskim turističkim centrima, na mostovima i usponima gde je moguća česta pojava leda.

U naseljenim mestima, vozila od novembra do aprila, ne moraju biti opremljena lancima.
U zimskoj opremi autobusa i teretnih vozila obavezna je još i lopata.

Dubina gazećeg sloja, odnosno šare na gumama mora biti minimum četiri milimetra, jer su, kako su ranije objasnili iz Agencija za bezbednost saobraćaj šare pneumatika za zimsku upotrebu tako oblikovane da sprečavaju zadržavanje snega i pojavu "akvaplaninga".

Za nepoštovanje ove zakonske obaveze predviđene su i novčane kazne koje su za fizička lica od 6.000 do 20.000 dinara, za preduzetnike od 50.000 do 200.000 dinara, dok su za pravna lica kazne od 100.000 do 800.000 dinara.

Osim novčane kazne, bez zimskih guma, nema ni naknade štete u slučaju eventualne saobraćajne nezgode, odnosno ukoliko nemate zimske pneumatike osiguranje neće priznati nikakvu štetu, čak i da niste krivi za saobraćajnu nezgodu.

(Tanjug)
 

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